Sechsmalige Weltfußballerin Marta fehlt Brasilien zum WM-Auftakt gegen Jamaika

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft muss bei ihrem WM-Auftaktspiel gegen Jamaika am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker: SPIEGEL ONLINE) auf Marta verzichten. Die 33 Jahre alte Stürmerin von Orlando Pride hat immer noch Oberschenkelprobleme infolge einer Verletzung, die sie sich während der Vorbereitung auf das Turnier in Frankreich zugezogen hatte.

Sie habe sich laut Nationaltrainer Vadão zwar "besser erholt als erwartet", könne aber auf keinen Fall von Beginn spielen. Dass Marta auf der Bank sitzen wird, ist möglich, aber unwahrscheinlich: "Unser Plan ist, dass sie nicht am Spiel teilnimmt", sagte der 62-Jährige.

Marta gehört zu den erfolgreichsten Fußballerinnen und gilt für viele als beste Spielerin der Geschichte. Zwischen 2006 und 2018 wurde sie sechsmal zur Weltfußballerin gewählt. Mit 15 Treffern hält sie den Rekord für die meisten Tore bei WM-Endrunden, einem Titel kam sie 2017 am nächsten, als ihr Team im Finale an Deutschland scheiterte.

Brasilien befindet sich gemeinsam mit Italien, Australien und Jamaika in Gruppe C. Alle wichtigen Infos zur Fußball-WM 2019 in Frankreich finden Sie hier.