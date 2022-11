Das kann man bestens nachempfinden, ein bisschen mehr hätte man im Duell mit dem 75. der Weltrangliste aber schon erwarten dürfen. Fahrlässig in der Abwehr, uninspiriert im Mittelfeld, weitgehend harmlos in der Offensive – lediglich der in der zweiten Hälfte eingewechselte Niclas Füllkrug korrigierte das Bild. Engagiert und mit dem Tor des Tages in der 79. Minute auch erfolgreich: besser kann ein Debüt nicht laufen.

»Die zweite Halbzeit von uns war tatsächlich ein bisschen besser«, fasste der Bremer anschließend zusammen, ohne seinen eigenen Anteil daran zu hoch zu gewichten. Es war ohnehin allen aufgefallen, dass mehr Torgefahr herrschte, als er ins Spiel kam und die Flanken nun einen Abnehmer hatten. Das ist sein Job, und Füllkrug erledigte ihn so, wie man es von einem Mittelstürmer erwarten darf.