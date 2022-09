Bierhoff kündigte vor den anstehenden letzten Gruppenspielen in der Nations League am Freitag in Leipzig gegen Ungarn (20.45 Uhr, TV: ZDF) und drei Tage später am Montag in London gegen England (20.45 Uhr, TV: RTL) an, dass die Nationalspieler nochmals mit der schwierigen Situation am Arabischen Golf vertraut gemacht würden. Im Vorjahr hatten die Nationalspieler mit Aktionen unmittelbar vor WM-Qualifikationsspielen die Einhaltung von Menschenrechten angemahnt.

Bierhoff hatte zuletzt Kritik an der Vergabe der Fußball-WM an Katar geäußert, nachdem er diese zuvor auch positiv gesehen hatte.

Botschafter vergleicht Katar mit Russland

Katars Botschafter in Deutschland, Abdulla Bin Mohammed bin Saud Al-Thani, forderte einen fairen Umgang mit seinem Land als WM-Gastgeber und zog einen Vergleich zu Russland als Turnierausrichter 2018. »Wenn wir vier Jahre zurückgehen, war die WM in einem Land, die Krim war gerade eingenommen, Menschen im Gefängnis, unterdrückte Menschen, und da war keine Aufmerksamkeit aus Deutschland und nicht aus irgendeinem anderen Land in Europa«, sagte Al-Thani. Sein Land stehe seit zwölf Jahren im Fokus und habe viele Veränderungen angestoßen.