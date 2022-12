Marokkos sensationeller Lauf bis in die Runde der letzten Vier, die erste Halbfinalteilnahme eines afrikanischen Teams der WM-Historie, war nicht nur in Marokko groß gefeiert worden. Nach den Erfolgen in den Runden zuvor war es in Belgien, wo ebenfalls viele marokkostämmige Menschen leben, und in Frankreich zu Ausschreitungen gekommen. Am vergangenen Samstag gab es in Frankreich 74 Festnahmen.