Frankreich muss mehrere Ausfälle verkraften. Im Mittelfeld fällt mit N'Golo Kanté und Paul Pogba das Duo aus, das beim Titelgewinn vor vier Jahren die Stammbesetzung bildete. Im Angriff fehlt Christopher Nkunku von RB Leipzig und in der Verteidigung der PSG-Profi Presnel Kimpembe.

Die Franzosen starten am Dienstag gegen Australien ins Turnier. Weitere Vorrundengegner der Franzosen sind am 26. November Dänemark sowie am 30. November Tunesien.