Daneben gab es auch Kritik an den Bedingungen von Arbeitern in Katar. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, dass bei künftigen internationalen Sportevents bereits die Vergabe »an menschenrechtliche Standards« geknüpft werden sollte.

Erzwungene Verpflichtungen und Schläge

Die von HRW interviewten sechs Menschen gaben an, dass die Polizei sie gezwungen habe, Versprechen zu unterschreiben, dass sie »unmoralische Aktivitäten einstellen« würden. Sie sagten auch, dass die inhaftierten Transfrauen zur Teilnahme an sogenannten Konversionstherapiesitzungen in einer von der Regierung geförderten Klinik verpflichtet worden seien.