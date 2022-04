Seltsamer Spielplan der Fußball-WM in Katar Die erste Partie des Turniers? Nicht das Eröffnungsspiel

Man sollte denken, dass die erste Begegnung eines Turniers auch das Eröffnungsspiel ist. Nicht so bei der Fußball-WM in Katar. Die startet an einem Montag um 13 Uhr Ortszeit – offiziell beginnt sie sechs Stunden später.