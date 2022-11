Fußball in der Wüste: In diesem Jahr wird die Weltmeisterschaft erstmals in Katar ausgetragen. Zwischen dem 20. November und 18. Dezember geht es in sechs verschiedenen Stadien um die begehrte Trophäe. Frankreich tritt als Titelverteidiger an, Deutschland bekommt es in der Gruppenphase mit Japan (23. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember) zu tun. Doch wo werden die Spiele eigentlich übertragen? Der SPIEGEL gibt einen Überblick.