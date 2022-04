Fußball-WM 2022 in Katar Spielplan, Ergebnisse, Gruppen

Es ist das bedeutendste Fußball-Turnier der Welt - und wird in diesem Jahr erstmals im Winter ausgetragen: Ab dem 21. November spielen in Katar 32 Nationalmannschaften um den WM-Titel. Der Golfstaat richtet zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft aus. Das Finale steigt am 18. Dezember vor mehr als 80.000 Zuschauern im Lusail Iconic Stadium. Als Titelverteidiger geht Frankreich ins Turnier, der amtierende Europameister Italien verpasste die Qualifikation überraschend. Deutschland zählt zum erweiterten Favoritenkreis und trifft in der Gruppenphase unter anderem auf Spanien.