Es ist das bedeutendste Fußballturnier der Welt – und wird in diesem Jahr erstmals im Spätherbst ausgetragen: Ab dem 20. November spielen in Katar 32 Nationalmannschaften um den WM-Titel. Der Golfstaat richtet zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft aus. Das Finale steigt am 18. Dezember vor mehr als 80.000 Zuschauern im Lusail-Stadion. Als Titelverteidiger geht Frankreich ins Turnier, der amtierende Europameister Italien verpasste die Qualifikation überraschend. Deutschland zählt zum erweiterten Favoritenkreis und trifft in der Gruppenphase unter anderem auf Spanien.