Kapitän Atiba Hutchinson feierte mit seinem 100. Länderspiel zudem ein Jubiläum. In Erinnerung bleiben werden vielen neutralen Zuschauern neben dem mutigen Auftritt des Außenseiters wahrscheinlich die Minuten in der zweiten Hälfte, in denen Hutchinson augenscheinlich mit einem Tampon in der Nase spielte.