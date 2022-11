Die Organisatoren der Fußballweltmeisterschaft in Katar werden am Freitag ankündigen, dass in den WM-Stadien kein alkoholisches Bier an die Fans verkauft wird. Dies erklärte eine mit der Entscheidung vertraute Quelle der Nachrichtenagentur Reuters. Auch die »New York Times« hat dies von einem WM-Offiziellen erfahren.