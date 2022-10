Fußball-WM 2022 Sandro Wagner wird ZDF-Experte in Katar

»Bei diesem Turnier werden wir aber nicht nur den Fußball im Blick haben, sondern auch die politische Situation vor Ort mit den Themen Menschenrechte, Pressefreiheit und Klima kritisch beleuchten«, sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. Das gesamte ZDF-Team stehe »für geballte Kompetenz. Das sind beste Voraussetzungen, um die WM-Spiele umfassend und spannend zu präsentieren«.

Die Berichterstattung von der WM wird zentral aus der ZDF-Sendezentrale in Mainz gesteuert. Das betrifft sowohl die Studiopräsentation als auch Regie, Technik und Produktion. Das ZDF-WM-Studio befindet sich nicht vor Ort in Katar, sondern in der von ARD und ZDF gemeinsam genutzten temporär errichteten Leichtbau-Arena auf dem Mainzer Lerchenberg.