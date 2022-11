Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart pfeift das dritte deutsche Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Katar gegen Costa Rica am Donnerstag (ab 20 Uhr im SPIEGEL-Liveticker). Die 38-Jährige wird die erste Schiedsrichterin in der Geschichte der Fußball-WM der Männer sein, die ein Spiel leitet.