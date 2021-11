»Wichtiger Markt mit potenten Sponsoren« Hitzlsperger verlangt Ehrlichkeit bei Diskussion über WM in Katar

Es geht ums Geld. Und Thomas Hitzlsperger versteht nicht, warum das nicht auch so gesagt wird, wenn es um die Fußball-WM in Katar geht. An wesentliche Veränderungen allein durch das Turnier glaubt der VfB-Vorstand nicht.