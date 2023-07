Fußball-WM 2023 Elfmeter erlöst Australien gegen Irland – Auftaktsieg ohne verletzte Kerr

Ohne die mehrfache Premier-League-Torschützenkönigin entwickelte sich eine zähe Partie, in der WM-Debütant Irland sich ganz auf die Defensive konzentrierte und die »Matildas« vor große Probleme stellte. Für Irland in der Startelf stand auch Denise O'Sullivan: Die Mittelfeldspielerin war nach einem Testspiel gegen Kolumbien, das die Irinnen wegen der harten Spielweise noch in der ersten Hälfte abbrachen, nach einer Schienbeinverletzung im Krankenhaus untersucht worden. Rechtzeitig zum Turnierauftakt meldete sich die 29-Jährige wieder fit – und zeigte, dass ihr auch selbst eine körperliche Spielweise nicht fremd ist: Nach einem Einsteigen im Mittelfeld sah O'Sullivan die erste Gelbe Karte des Spiels (41. Minute).