Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2023 Wilkinson schießt Außenseiter Neuseeland zum Sieg

In der Schlussphase entschied Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita auf Handspiel von Tuva Hansen, zeigte auf den Elfmeterpunkt – und verkündete dies erstmals über die Lautsprecher an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Percival trat für Neuseeland an und schoss den Ball an die Latte (90.+1).