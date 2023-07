Schweden wurde vor allem bei Standards gefährlich. Nach einer Ecke zog Johanna Rytting Kaneryd ab, danach waren die Proteste groß, die Schwedinnen vermuteten ein strafbares Handspiel von Hildah Magaia, nach Sichtung der VAR-Bilder lief das Spiel aber weiter. Der Ball berührte zwar den Ellbogen, der Arm war aber angelegt (33.).

Magaia verletzt sich beim Tor

Auch in der zweiten Hälfte spielten die Schwedinnen zunächst zu schlafmützig – und Südafrika ging in Führung. Thembi Kgatlana kam an Gegnerin Amanda Ilestedt vorbei und schoss aus kurzer Distanz aufs Tor. Keeperin Zećira Mušović konnte den Ball zwar noch abwehren, in der Mitte war aber Magaia zur Stelle und drückte den Ball mit dem Bauch ins Tor (48.). Anschließend stürmten zahlreiche Mitspielerinnen zu der am Boden liegenden Torschützin und warfen sich auf sie. Für Magaia ging es kurze Zeit später aber nicht mehr weiter, sie knallte bei ihrem Treffer unglücklich auf die Hand und verletzte sich dabei.