Vildas Maßnahmen fruchteten von Beginn an, es spielte nur Spanien. Bereits nach fünf Minuten sorgte Aitana Bonmati für die Führung. Zuächst hatte Gaelle Thalmann, die Torfrau der Schweiz, einen Abschluss von Alba Redondo noch an den Pfosten gelenkt, beim folgenden Linksschuss von Aitana aus knapp 16 Metern war sie machtlos (5. Minute). In der 17. Minute erzielte Alba per Kopf den zweiten spanischen Treffer.