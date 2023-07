Kader der DFB-Auswahl

Tor: Ann-Katrin Berger, Merle Frohms, Stina Johannes

Abwehr: Sara Doorsoun, Chantal Hagel, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Sophia Kleinherne, Sjoeke Nüsken, Felicitas Rauch

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi, Jule Brand, Klara Bühl, Sara Däbritz, Laura Freigang, Svenja Huth, Lena Lattwein, Melanie Leupolz, Sydney Lohmann, Lina Magull, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Lea Schüller

Hier erfahren Sie mehr über den Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Austragungsorte

Insgesamt finden die Partien in acht verschiedenen Stadien statt, sechs davon befinden sich in Australien, zwei in Neuseeland. Das Eröffnungsspiel wird im Eden Park in Auckland ausgetragen, das Finale steigt im Accor Stadium in Sydney.

Accor Stadium in Sydney: 83.500 Zuschauer

Sydney Football Stadium in Sydney: 42.512 Zuschauer

Brisbane Stadium in Brisbane: 52.263 Zuschauer

Perth Oval in Perth: 22.225 Zuschauer

Rectangular Stadium in Melbourne: 30.052 Zuschauer

Hindmarsh Stadium in Adelaide: 18.435 Zuschauer

Regional Stadium in Wellington: 39.000 Zuschauer

Eden Park in Auckland: 48.276 Zuschauer