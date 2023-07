So geht es weiter: Nach der endgültigen Nominierung am Samstag bleibt die Nationalmannschaft noch drei Tage in Herzogenaurach, ehe es am 11. Juli Richtung Australien geht. Dort steht nach dem langen Flug und wegen der anderen Zeitzone Akklimatisierung auf dem Programm. Es wird kein weiteres Testspiel geben, bis zum ersten Gruppenspiel vergehen somit über zwei Wochen. Am 24. Juli (10:30 Uhr MEZ) startet die WM gegen Marokko.