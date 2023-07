Pernille allein zu Hause: Dänemark verlegte sich dagegen aufs Kontern, das ist ihr Spiel. Lange aber kamen die Skandinavierinnen nicht vorbei an der Mittelfeld-Wand Walsh, Lucy Bronze und Bayern-Spielerin Georgia Stanway. Erst Mitte der ersten Hälfte drang Dänemark mit seinen Blitzangriffen besser durch, Madsen vergab eine vielversprechende Möglichkeit, sonst fehlte oft die Präzision. Topstar Pernille Harder, die in der kommenden Saison für den FC Bayern am Ball sein wird, war zu oft auf sich allein gestellt.

Reisepass dabei? Die Däninnen haben ihr WM-Quartier in Perth, im Südwesten Australiens, bezogen. Das Spiel gegen Dänemark fand in Sydney statt, rund fünf Flugstunden weiter an der Ostküste. »Ich glaube, wir sahen die lange Anreise als Problem an, bevor wir nach Australien kamen, aber jetzt haben wir uns daran gewöhnt. Ich denke, wir reisen sehr bequem«, sagte Nationaltrainer Lars Søndergaard. Ganz frisch wirkte seine Mannschaft im Spiel gegen England gerade zu Beginn dennoch nicht.