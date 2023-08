Fußball-WM England rettet sich über das Elfmeterschießen ins Viertelfinale

In den Gruppenspielen setzte Nigeria erfolgreich (ein Sieg, zwei Unentschieden) darauf, tief zu stehen und auf Konter zu lauern – ganz anders in der Partie gegen die Engländerinnen. Dort ging das Team von Randy Waldrum ins Gegenpressing und erspielte sich auch die erste Doppelchance der Partie: Uchenna Kanu ließ im Strafraum zwei Gegenspielerinnen aussteigen, Ashleigh Plumptre staubte den Ball ab und hielt aus dem Rückraum drauf – ihr Schuss landete an der Latte (16.). Noch in der gleichen Situation schloss sie aus 14 Metern abermals ab und zwang Englands Torhüterin Mary Earps zur Parade (17.).