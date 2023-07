Die unerfahrenere Chantal Hagel könnte plötzlich zur Startelfkandidatin werden. Die 25-Jährige, elf Länderspiele, rückte für Simon in den WM-Kader, die künftige Wolfsburgerin ist allerdings eigentlich gelernte Mittelfeldspielerin und dort in der Zentrale zu Hause. Eine weitere Option wäre die 23 Jahre alte Sophia Kleinherne, aber auch sie müsste sich an diese Position gewöhnen. Bei Eintracht Frankfurt spielt sie in der Innenverteidigung.