Frankreich spielte deutlich konzentrierter als in der Gruppenphase etwa beim 0:0 gegen Jamaika oder dem 6:3-Sieg gegen Panama, als vor allem die Defensive wackelte. Marokko dagegen erinnerte mit seiner Leistung wieder an die 0:6-Pleite gegen Deutschland zum WM-Auftakt. In der ersten Hälfte gelang den Nordafrikanerinnen kein Torschuss.