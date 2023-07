Mittelfeldspielerin Denise O’Sullivan soll sich bei der Vorbereitungspartie auf die WM am Schienbein verletzt haben, woraufhin sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Kolumbien trifft bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) in Gruppe H unter anderem auf das deutsche Team (30. Juli, 11.30 Uhr/ARD).