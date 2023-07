Deutschland wollte von Beginn an klarmachen, wer Chefin auf dem Platz ist – in unter einer Minute Spielzeit hatte Alexandra Popp ihrer Gegenspielerin in der Vorwärtsbewegung einen ersten Check verpasst, Rückkehrerin und Abwehrbollwerk Lena Oberdorf foulte nach 42 Sekunden zum ersten Mal. Doch ein unbeeindrucktes Kolumbien kam nach einer Ecke zur ersten Chance des Spiels durch Mayra Ramírez (10.). Vor 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Sydney, darunter viele Exil-Kolumbianer, köpfte sie knapp am Tor vorbei.