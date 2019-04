Der Fußball-Weltverband Fifa kann sich über einen Rekord freuen: Neun Bewerber wollen die WM-Endrunde der Frauen im Jahr 2023 ausrichten. Das gab die Fifa bekannt. Nie zuvor haben sich so viele Kandidaten für die Austragung eines Turniers beworben.

Zu den Interessenten gehören Süd- und Nordkorea, die gemeinsam die Endrunde ausrichten möchten. WM-Gastgeber wollen aber auch Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Japan, Neuseeland und Südafrika werden. Sie alle haben sich bei der Fifa registriert.

Der Weltverband wird nun die WM-Ausschreibung fertigstellen. Die Interessenten haben dann bis zum 4. Oktober Zeit, ihre offizielle Bewerbung abzugeben. Die Fifa schreibt, sie garantiert einen "fairen und transparenten" Bewerbungsprozess. Die Entscheidung über den Ausrichter der WM 2023 soll im Frühjahr 2020 getroffen werden.

Zuschauerboom in Spanien, Frankreich und Italien

Die kommende Endrunde findet vom 7. Juni bis 7. Juli in Frankreich statt. Deutschland um Superstar Dzsenifer Marozsán trifft in der Vorrunde auf China (8. Juni), Spanien (12.) und Südafrika (17.). Titelverteidiger sind die USA.

In mehreren Ländern gab es zuletzt einen Zuschauerboom in den nationalen Frauenligen. Mitte März sahen im Madrider Estadio Metropolitano 60.739 Zuschauer das Meisterschaftsspiel zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona - neuer Weltrekord bei einem Ligaspiel. In Italien und Frankreich wurden zuletzt nationale Zuschauerrekorde aufgestellt.

Um die Fußball-WM 2026 der Männer hatten sich zuletzt nur Tunesien sowie Kanada, Mexiko und die USA in einer gemeinsamen Bewerbung bemüht, den Zuschlag erhielt die Dreier-Bewerbung. Die Zurückhaltung könnte auch mit steigenden Kosten einer Austragung durch die Aufstockung von 32 auf künftig 46 Teilnehmer zusammenhängen.