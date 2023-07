Nach dem glücklichen 1:0-Sieg über Neuseeland hätten die Philippinen bei einem Sieg der Schweiz über Neuseeland im Parallelspiel gar mit nur einem Remis weiterkommen können. Doch dafür spielten die Norwegerinnen von Beginn an zu effektiv. Mit Flanken von rechts in den Strafraum auf Haug überwanden sie Torfrau Olivia McDaniel gleich zweimal auf ähnliche Weise: Haug vollendete zunächst per Direktabnahme ins lange Toreck (6.). Danach traf sie per Kopf zum 2:0 (11.).