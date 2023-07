Große Zukunft: Dass Italien zu Beginn eine abgeklärte Leistung zeigte, lag auch an Giulia Dragoni im zentralen Mittelfeld. Dragoni holte sich hinten die Bälle, ließ klug tropfen, kurbelte das Offensivspiel an und war sich für keinen Zweikampf zu schade. Eine runde Leistung, die umso beeindruckender wird, wenn man einen Blick auf ihr Alter wirft. Geboren am 7. November 2006 in Mailand, steht da. 2006, wenige Monate nach dem Sommermärchen. Als Italien unterging, konnte auch Dragoni nichts mehr gegen die Niederlage tun, dennoch wird man von Dragoni noch viel hören. Sie soll wohl in der kommenden Saison von Barcelonas Reserveteam öfter mal in die A-Mannschaft hochgezogen werden.