Spanien zieht gegen Schweden ins WM-Finale ein Mit Spielfreude durchs Nadelöhr

Höchste Präzision: Wohl kein Team bei der Fußball-WM beherrscht das Verteidigen so gut wie die Schwedinnen. Torhüterin Zecira Musovic begeisterte beim Sturz des Favoriten USA mit elf Paraden, selbst die Toptorschützin (vier Treffer) ist mit Amanda Ilestedt eine Verteidigerin. 80 Minuten lang ließ das blau-gelbe Kollektiv auch gegen Spanien keinen einzigen Schuss aufs Tor zu, nach einem Schlagabtausch in der Schlussphase stand es dann immerhin 1:1. Ein zweites Gegentor? Normal nicht vorstellbar. Und es war Spaniens Glück, dass Olga Carmonas Schuss aus 16 Metern alles andere als normal war. Die Außenverteidigerin von Real Madrid nahm eine kurz ausgeführte Ecke an, zielte – und nagelte den Ball an die Unterkante der Latte, von wo er ins Tor sprang.