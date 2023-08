Niederländisches Preisschießen, erste Hälfte: Ein Sieg würde das Weiterkommen für Oranje bedeuten, ein möglichst hoher Erfolg die Chancen auf den Gruppensieg steigen lassen. Dementsprechend begannen die Niederländerinnen in Bestbesetzung – und furios: Lieke Martens (8. Minute), Katja Snoeijs (11.), Esmee Brugts per Schlenzer in den Winkel (18.) und Jill Roord (23.) trafen früh, die heillos überforderten Gegnerinnen aus Vietnam sah sich bereits nach einer halben Stunde zu einem Doppelwechsel in der Verteidigung veranlasst. Es half nichts: Noch vor der Pause erhöhte Roord auf 5:0 (45.).

Stars ohne Power: Die USA zogen in der zweiten Hälfte alle Register: Alex Morgan vergab aus spitzem Winkel (55.), Megan Rapinoe, Weltfußballerin 2019 und auch mit 38 Jahren noch ein Superstar, kam für Toptalent Sophia Smith (61.). In der Schlussphase wurde dann auch noch Trinity Rodman eingewechselt, im Vorjahr zur bestbezahlten Fußballerin der USA aufgestiegen. Nur: Auf dem Platz blieb es bei Stückwerk. Das frustrierte niemanden mehr als Rapinoe, deren Spielverlagerungen misslangen, die sich über die Nickeligkeiten der Portugiesinnen aufregte und die tief in der Nachspielzeit (90.+6) die letzte Siegchance vergab, indem sie über den Ball trat.