DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat sich nach dem frühen WM-Aus des deutschen Teams bei den Fußball-Fans bedankt, sich aber nicht über ihre Zukunft in der Nationalmannschaft geäußert. In den Sozialen Netzwerken schreibt die 32-Jährige: »Vielen Dank an alle Fans, die uns hinterher gereist und unterstützt haben. Ebenso Danke an alle, die zu Hause vor dem Fernseher die Daumen gedrückt und mit uns gefiebert haben.« Die Spielführerin versprach: »Wir werden aufstehen und wiederkommen!«