Die brasilianische Fußballnationalspielerin Formiga hat bei der WM in Frankreich einen Altersrekord aufgestellt. Beim Einsatz in der Partie gegen Jamaika in Grenoble zählte sie 41 Jahre und 98 Tage. Die bisherige Bestmarke hielt die US-Amerikanerin Christie Rampone. Sie kam im Alter von 39 Jahren und 357 Tagen bei der WM 2015 zum Einsatz.

Eigentlich war die Brasilianerin schon nach Olympia 2016 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. "Sie ist eines der besten Vorbilder weltweit, wir witzeln immer, dass sie nicht von dieser Welt ist", sagte Brasilien-Coach Vadao: "Es kam überhaupt nicht infrage, sie nicht zu nominieren."

Wie die FIFA am Sonntag mitteilte, waren 150 Spielerinnen der WM 2019 noch nicht geboren, als Formiga 1995 ihr WM-Debüt bestritt.

Auch die siebte Endrundenteilnahme Formigas bedeutet eine Bestmarke. Den bisherigen Rekord von sechs Teilnahmen hatte Formiga sich mit der Japanerin Homare Sawa geteilt. Bei den Männern hält Essam El-Hadary den Altersrekord. Der Ägypter kam bei der WM 2018 in Russland mit 45 Jahren 161 Tagen gegen Saudi-Arabien als Torwart zum Einsatz.

Die bisher älteste WM-Torschützin ist Formiga, die mit bürgerlichem Namen Miraildes Maciel Mota heißt, seit dem 9. Juni 2015. Damals traf sie im Alter von 37 Jahren und 98 Tagen gegen Südkorea. Zudem ist die 186-malige Nationalspielerin vom französischen Spitzenklub Paris Saint Germain die einzige Spielerin, die an allen sieben bisher ausgetragenen Frauenturnieren bei Olympia teilgenommen hat.