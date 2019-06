Am 7. Juni beginnt die Fußballweltmeisterschaft, das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Frankreich und Südkorea findet im Parc de Princes, der Spielstätte des Hauptstadtklubs Paris Saint-Germain, statt. Es ist nach dem Stade de Lyon das größte der insgesamt neun Stadien, die als Austragungsorte der WM dienen.

Aber finden Sie auf der Landkarte auch Grenoble und Reims, die Städte mit den kleinsten Arenen? Und was ist mit dem Roazhon Park in Rennes? Dort startet nämlich am 8. Juni die deutsche Nationalelf in das Turnier. Beweisen Sie Ihre Frankreichkenntnisse in unserem Quiz und vergleichen Sie diese mit denen anderer Leser.

So funktioniert's: Sie sehen eine Landkarte von Frankreich mit seinen Nachbarländern. Klicken Sie auf die Karte, und schicken Sie Ihre Markierung ab. Dann sehen Sie, wie nahe Ihr Tipp am gesuchten Ziel lag - und wo andere User den gesuchten Ort markiert haben.