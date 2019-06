Fußball-WM USA lassen Chile keine Chance

Die USA sind bei der WM in Frankreich bislang das Maß der Dinge. Der Titelverteidiger zeigte auch bei seinem zweiten Turnierauftritt herausragenden Fußball und bezwang Chile in Paris 3:0 (3:0). Im ersten Spiel hatten die USA beim 13:0-Sieg über Thailand einen WM-Rekord aufgestellt.

Chile war zwar ein stärkerer Gegner als Thailand, im Mai hatte das Team einen Test gegen Deutschland 0:2 verloren - und doch waren die Chileninnen gegen die USA chancenlos. Allein in den ersten drei Minuten ließen sie drei US-Abschlüsse zu, darunter ein Pfostenschuss von Carli Lloyd, und diesen Druck hielten die USA nahezu aufrecht. Am Ende lautete das Torschussverhältnis 26:1.

Besonders Lloyd stand dabei im Mittelpunkt. Die 36 Jahre alte Stürmerin hatte gegen Thailand zunächst auf der Bank gesessen; diesmal änderte US-Trainerin Jill Ellis ihre Startelf aber auf gleich sieben Positionen, die Superstars Alex Morgan und Megan Rapinoe blieben draußen. Was kein Problem war.

Sieben Minuten nach ihrem frühen Pfostentreffer profitierte Lloyd von einer ungenauen Abwehraktion von Chiles Su Helen Galaz und schoss den Ball von der Strafraumkante aus volley ins Tor (11. Minute). Die Treffer zum 2:0 und 3:0 fielen dann jeweils nach Eckbällen, hereingegeben von Tierna Davidson.

Erst brachte Julie Ertz den Ball so wuchtig aufs Tor, dass Chiles Christiane Endler ihn nicht abwehren konnte (26.). Den Standard hätte es allerdings nicht geben dürfen: Ehe der Ball zur Ecke geklärt worden war, hatte er die Torauslinie überschritten, was von der deutschen Schiedsrichterin Riem Hussein und ihrem Team übersehen wurde. Beim 3:0 setzte sich die einlaufende Lloyd im Strafraum durch und köpfte den Ball unhaltbar ins Tor (35.).

Thibault Camus / AP Typische Pose: Christiane Endler pariert Bälle

In der zweiten Hälfte ließen die USA kaum nach, und doch fielen keine Treffer mehr. Das lag vor allem an Endler, die die vielleicht beste Torhüter-Leistung des Turniers zeigte: Immer wieder vereitelte Chancen der USA, eine besonders große in der 66. Minute, als sie einen platzierten Kopfball von Christen Press mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte.

Auch Lindsey Horan (55.) und erneut Press (48., 58., 74.) scheiterten an Endler. Zudem trafen die eingewechselte Jessica McDonald den Pfosten (62.) und Lloyd die Latte (72.). Die größte Gelegenheit vergab Lloyd in der 81. Minute, als sie nach Eingriff des VAR einen Elfmeter am Tor vorbeischoss.

In der Tabelle der Gruppe F stehen die USA mit sechs Punkten vor Schweden (ebenfalls sechs Punkte) auf Platz eins. Am Donnerstag kommt es zum direkten Duell. Zeitgleich spielen die punktlosen Chileninnen und Thailand um den dritten Platz, der theoretisch noch zum Weiterkommen berechtigen könnte.

Chile - USA 0:3 (0:3)

0:1 Lloyd (11.)

0:2 Ertz (26.)

0:3 Lloyd (35.)

Chile: Endler - Galaz, Guerrero, Sáez, Toro - Soto (46. López), Araya, Lara (89. Pardo) - Zamora, Urrutia (68. Huenteo), Balmaceda

USA: Naeher - Krieger, Dahlkemper (82. Sonnett), Sauerbrunn, Davidson - Brian, Ertz (46. McDonald), Horan (59. Long) - Pugh, Lloyd, Press

Gelbe Karten: Lara, Huenteo, Galaz/ Horan, Long

Schiedsrichterin: Hussein

Zuschauer: 45.594 in Paris