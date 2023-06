Bei der Männer-WM Ende 2022 in Katar hatte es noch eine große Kontroverse rund um die Kapitänsbinden gegeben. Neben der Regenbogenarmbinde wurde auch die sogenannte »One Love«-Binde von der Fifa unter Androhung von Sanktionen verboten. Bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland (20. Juli – 20. August) lässt der Weltverband mehrfarbige Kapitänsbinden im Stile der »One Love«-Binde zu. Das teilte die Fifa am Freitag mit.