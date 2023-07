DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat den Jubel nach ihren beiden Treffern im WM-Auftaktspiel ihrem verstorbenen Vater gewidmet. In Anlehnung an den Science-Fiction-Film »E.T. - Der Außerirdische« hatte die Angreiferin nach ihren beiden Toren (11./39. Minute) mit ihren Fingern ein Telefon geformt und die Hand an ihr Ohr gehalten. Den Zeigefinger der anderen Hand streckte sie nach oben und blickte dabei Richtung Himmel.