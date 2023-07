Verzweiflungstaten: Dass Priestman nicht nur mit dem Ergebnis, sondern der ganzen Art und Weise des Auftretens ihrer Mannschaft alles andere als zufrieden war, zeigte sich in der Halbzeitpause: Gleich vier Spielerinnen blieben draußen, ein neues Quartett um die erfahrene Sophie Schmidt sollte die Aufholjagd starten. »Jede wird um ihr Leben kämpfen«, hatte Schmidt ob der Atmosphäre in Melbourne vor der Partie gesagt – und auf die Australierinnen traf das auch zu. Kanada wirkte indes mehr und mehr verzweifelt, ließ Fowler vor dem 3:0 unbewacht (58.) und schenkte in der Nachspielzeit auch noch einen Foulelfmeter her, den Steph Catley verwandelte (90.+3).