Wegen der hohen Ticketnachfrage wird das Auftaktspiel von Co-Gastgeber Australien bei der Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland im kommenden Sommer (20. Juli bis 20. August) innerhalb von Sydney in die große Finalarena verlegt. Das teilte der australische Fußballverband am Dienstag mit. Der Fußball-Weltverband Fifa habe dem Antrag auf eine Verlegung in das größere Stadion stattgegeben.