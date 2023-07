Dänemark startete schwerfällig in die Partie, auch Bayerns neue Angreiferin Pernille Harder konnte sich in ihrem 142. Länderspiel nicht in Szene setzen. Stattdessen wirkte Asien-Meister China deutlich spritziger, Linyan Zhangs Schuss zwang Dänemark-Keeperin Lene Christensen zur ersten Parade des Spiels (8.). Erst nach rund 20 Minuten konnten sich die Däninnen mal befreien und in Chinas Hälfte festsetzen, richtige Chancen blieben aber aus. Es entwickelte sich ein offenes Spiel ohne die ganz großen Höhepunkte.