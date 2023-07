Akrobatisch erzielte Popp dann das 2:0. Mit dem Rücken quer zum Tor, aber mit Kopf und Schulter zum Ball brachte sie den Ball nach einer Ecke von Klara Bühl über die Linie (39.).

Bühl trug sich zu Beginn der zweiten Hälfte ein weiteres Mal auf in die Torschützinnenliste ein: Eine Flanke von Bühl setzte Lina Magull noch an den Pfosten, der Ball landete über Umwege wieder bei Bühl, die ihn flach in das Tor schoss (46.). Das Ergebnis wurde nun deutlich, weil Aït El Haj einen Schuss von Svenja Huth in das eigene Tor stolperte (54.). Das 5:0 folgte dann durch ein weiteres Eigentor durch Marokkos Mrabet(79.). Die eingewechselte Schüller schloss einen Konter per Nachschuss zum 6:0 (90.) ab.