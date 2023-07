DFB-Niederlage gegen Kolumbien Die einen zaubern, die anderen zittern

Zurück zum Mut: Cheftrainerin Voss-Tecklenburg machte letztlich ebenso wie Popp einen ungewöhnlichen Schuldigen für die Niederlage aus: die zuletzt so starke Offensive. »Es ist schon so, dass wir in der ersten Halbzeit nicht den Mut hatten, in die Räume zu spielen, die da waren«, sagte Voss-Tecklenburg. Und: »Wir haben zu wenige Eins-gegen-Eins-Situationen gewonnen.« Gegen die noch punktlosen Südkoreanerinnen muss am Donnerstag (12 Uhr MESZ) ein Sieg her, um aus eigener Kraft in die Runde der letzten 16 zu kommen. Dort könnte Mitfavorit Frankreich warten, doch Voss-Tecklenburg mag davon noch nichts wissen: »Wir tun gut daran, nicht über mögliche Gegner im Achtelfinale zu sprechen – wir müssen es erst mal erreichen.«