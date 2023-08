Den Männern ungewollt nah: Die deutschen Fußballfans trösteten sich über die kläglichen Auftritte der Männer mit dem mitreißenden EM-Turnier der Frauen im Vorjahr hinweg. Seitdem flogen die Männer bei der WM in Katar in der Vorrunde raus, die Frauen taten es ihnen in einer keineswegs als Todesgruppe einzustufenden Gruppenphase nach. So schlecht schnitt ein DFB-Frauenteam noch nie bei einer WM ab – 20 Jahre nach dem ersten Weltmeistertitel und zehn Jahre nach dem bislang letzten EM-Triumph. Nach der Kolumbien-Pleite wollte man »nicht alles schlechtreden«. Jetzt wäre es an der Zeit, zumindest offen über die Mängel auf und neben dem Platz zu sprechen.