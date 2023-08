Der Rückstand gegen die zuvor noch punkt- und torlosen Südkoreanerinnen kam überraschend – und er schien das deutsche Team zu beeindrucken. Ein Schuss (11.) und ein Kopfball (15.) von Klara Bühl fanden jeweils nicht den Weg aufs Tor, danach ging nach vorne lange gar nichts mehr. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte ein gut platzierter Kopfball von Popp nach Flanke von Svenja Huth die deutsche Elf zurück ins Spiel (42.).

Popps zweites Tor zählt nicht

Das Achtelfinale zu verfehlen drohte Deutschland nach den ersten 45 Minuten trotzdem, weil Marokko durch einen Elfmeternachschuss von Anissa Lahmari (45.+4) im Parallelspiel gegen Kolumbien in Führung gegangen war. Die deutsche Mannschaft brauchte also noch ein Tor – und kam nun besser in die Partie: Popps nächstes Kopfballtor zählte nur deshalb nicht, weil sie bei Schüllers Vorlage per Hacken-Volley knapp im Abseits stand (57.). Gleich im Anschluss war erneut Popp per Kopf zur Stelle, diesmal rettete die Latte für Korea (60.).