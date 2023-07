WM-Mitfavorit startet mit Erfolg England schlägt Haiti nach kuriosem Handelfmeter

Je länger das Spiel lief, desto stärker setzte sich England dann doch in der gegnerischen Hälfte fest. Russo vergab gute Chancen auf das 2:0 gegen Théus (58./64.), Haiti kam kaum noch zu Entlastungsangriffen – einzig die eingewechselte Roseline Éloissaint tauchte noch einmal gefährlich vor Earps auf, die Engländerin blieb aber Siegerin im Eins-gegen-Eins-Duell (81.). Zum zweiten Spiel in Gruppe D treten Dänemark und China (14 Uhr MEZ) an.