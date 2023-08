Fußball-WM 2023 Drei Vorlagen, zwei Tore – Englands James brilliert gegen China

In der zweiten Hälfte nahmen die bislang noch punktlosen WM-Debütanten aus Haiti ihr Herz in die Hände und kamen das ein oder andere Mal in vernünftige Abschlusspositionen. Beim finalen Pass oder Abschluss fehlte aber die Qualität, um Zählbares zu kreieren. Spät in der Nachspielzeit sorgte Sanne Troelsgaard mit ihrem 56. Länderspieltreffer für die Entscheidung (90.+10). Die Skandinavierinnen beendeten die Gruppe somit auf Rang zwei.