Neuseelands WM-Erfolg gegen Norwegen Fußballgeschichte gleich im ersten Spiel

Mehr Netto vom Brutto: Vom letzten Fifa-Großturnier, der WM der Männer in Katar, ist jenseits der Krönung von Lionel Messi nicht viel in Erinnerung geblieben. Nach 90 Minuten sorgten die Schiedsrichterinnen des Auftaktspiels dann aber für einen Moment des Wiedererkennens: XXL-Nachspielzeit – da war doch was! Tatsächlich, die neun Extraminuten am Ende einer überschaubar kontroversen Partie hatten so auch schon in Katar Methode. Mehr Nettospielzeit heißt das Stichwort, zu einem Comeback konnten die Norwegerinnen diese nicht mehr nutzen.

Hoffnung für die Ladenhüter? Während Co-Gastgeber Australien seit Wochen auf den Turnierstart seiner »Matildas« um Chelsea-Star Sam Kerr entgegenfiebert, hat Fußball in der Rugbynation Neuseeland einen schweren Stand. So schwer, dass eine Woche vor Turnierstart erst ein Drittel der WM-Tickets für die 29 Spiele im Inselstaat verkauft waren. Nicht auszuschließen, dass das Interesse nach dem Coup der »Football Ferns« noch wächst.

Alles ist möglich: Plötzlich scheint für die Neuseeländerinnen sogar das Weiterkommen drin zu sein: Drei Punkte sind schon eingetütet, die Schweiz ist nicht unschlagbar, und gegen WM-Neuling Philippinen sind die Gastgeberinnen am Dienstag (7.30 Uhr) nun sogar in der Favoritenrolle.