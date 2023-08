Internationale Pressestimmen zum WM-Aus »Deutschland hat für den bisher größten Schock des Turniers gesorgt«

Spanien:

»Marca«: »Ohne Worte. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, was wir bei dieser Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland erleben. (...) Als ob die gestrigen Pleiten von Italien und Brasilien nicht schon genug wären, hat die heutige Niederlage alles getoppt. Deutschland, der Zweitplatzierte der Fifa-Rangliste und Vize-Europameister 2022, scheiterte bereits an der ersten Hürde. Die größte Enttäuschung bisher.«