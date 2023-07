Italien hat sein Auftaktspiel der Fußball-WM der Frauen gegen Argentinien 1:0 (0:0) gewonnen. Der WM-Viertelfinalist von 2019 fand in einem von Zweikämpfen und Ballverlusten geprägten Spiel wenig Ideen im Angriffsspiel, ehe die eingewechselte Cristiana Girelli ihre Mannschaft mit einem Kopfballtor in Führung brachte (87. Minute). Argentinien wurde im neuseeländischen Auckland nur in Standardsituationen gefährlich.